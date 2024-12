Il calciatore della Fiorentina colpito da un malore durante la gara contro l'Inter

Il dramma in campo

Domenica pomeriggio, durante la partita tra Fiorentina e Inter, il giovane calciatore Edoardo Bove ha subito un arresto cardiaco che ha scosso il mondo del calcio. Al minuto 17, mentre il gioco era fermo per un controllo VAR, Bove si è accasciato al suolo, perdendo i sensi. Questo evento ha generato un’immediata preoccupazione tra i compagni di squadra e i tifosi presenti allo stadio. Il primo a intervenire è stato il compagno di squadra Cataldi, che ha cercato di mantenere le vie aeree aperte, mentre altri calciatori hanno formato un cerchio attorno a Bove per proteggere la scena dei soccorsi.

Interventi tempestivi e ricovero

Dopo i primi soccorsi sul campo, il 22enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Qui, i medici hanno confermato che Bove era in sedazione farmacologica e ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, i primi esami hanno escluso danni significativi al sistema nervoso e respiratorio, dando un barlume di speranza ai suoi familiari e ai tifosi. La Fiorentina ha comunicato che il calciatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nelle prossime ore per determinare la causa del malore.

Il sostegno del mondo del calcio

Il mondo del calcio si è unito in un abbraccio virtuale attorno a Edoardo Bove. Messaggi di incoraggiamento sono giunti da ogni angolo, dai compagni di squadra ai tifosi, fino a ex calciatori e club rivali. La Roma, ex squadra di Bove, ha espresso la propria solidarietà con un messaggio toccante sui social. Anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha voluto far sentire la propria vicinanza, sottolineando la forza e il carattere del giovane calciatore. Questo episodio ha messo in luce non solo la fragilità della vita, ma anche la solidarietà che il calcio può esprimere nei momenti di crisi.