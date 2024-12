Un uomo sorpreso a nascondere eroina, hashish e cocaina in un campo isolato

Un’operazione mirata contro lo spaccio di droga

Nel contesto di un’operazione di controllo intensificata dai Carabinieri di Pavia, è emersa una situazione allarmante nelle aree rurali. I militari, impegnati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno effettuato pattugliamenti nei comuni di Siziano, Bornasco e Vidigulfo. Durante queste attività, hanno sorpreso un uomo di 41 anni, di origine nordafricana, mentre si trovava in un campo isolato, intento a scavare con un comportamento sospetto.

Scoperta della droga e del denaro

Insospettiti dall’atteggiamento dell’individuo, i Carabinieri si sono avvicinati con cautela, riuscendo a fermarlo prima che potesse allontanarsi. La perquisizione effettuata sul posto ha rivelato la presenza di due involucri contenenti circa 50 grammi di eroina, altrettanti di hashish e 40 grammi di cocaina. Inoltre, l’uomo aveva con sé una somma di 3.300 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio. Questo arresto rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro il traffico di droga, che continua a rappresentare una minaccia anche nelle zone meno urbanizzate.

Il profilo dell’arrestato e le conseguenze legali

L’arrestato, privo di fissa dimora e con precedenti penali, è stato trasferito in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Le autorità stanno intensificando le operazioni di controllo per garantire la sicurezza nelle aree rurali, spesso utilizzate dai criminali per nascondere le loro attività illecite. Il sequestro della droga e del denaro è un chiaro segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio, che continua a preoccupare le comunità locali. Le operazioni di monitoraggio e controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire ulteriori attività illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.