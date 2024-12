Un egiziano di 30 anni trovato in gravi condizioni dopo un'aggressione.

Un’aggressione inquietante a Milano

Nella notte di domenica, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato un uomo di 30 anni in gravi condizioni. L’episodio è avvenuto sul Ponte della Ghisolfa, una zona nota per la sua vivacità notturna, ma che in questo caso ha visto un’escalation di violenza. La vittima, un egiziano senza documenti, è stata trovata ferita e abbandonata, con evidenti segni di violenza sul corpo.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

All’una e mezza di notte, i mezzi di soccorso del 118 sono stati allertati e si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Gli operatori sanitari hanno trovato l’uomo da solo, con ferite alla testa e al braccio, probabilmente causate da un coccio di bottiglia di vetro. La gravità delle ferite ha richiesto un trasporto immediato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a cure urgenti.

Le indagini dei carabinieri

Insieme ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’aggressione. Le prime ipotesi suggeriscono che poco prima dell’incidente si sia verificata una rissa, durante la quale l’uomo potrebbe aver avuto la peggio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza notturna nella città di Milano, dove, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, la violenza sembra essere un problema persistente. La comunità locale è in attesa di sviluppi e spera che le indagini portino a una rapida risoluzione del caso.