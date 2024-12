Due malviventi arrestati dopo una serie di furti nel quartiere Bocconi di Milano.

Una notte di paura nel quartiere Bocconi

Il quartiere Bocconi di Milano è stato teatro di una serie di rapine e furti che hanno destato preoccupazione tra i residenti. Nella notte tra sabato e domenica, diverse segnalazioni sono arrivate alla centrale di polizia, allertando le forze dell’ordine su attività sospette in via Col Moschin e piazza Sraffa. Le vittime, spaventate e in cerca di aiuto, hanno descritto i malviventi, permettendo così agli agenti di intervenire tempestivamente.

Intervento delle forze dell’ordine

Alle di notte, le volanti della questura hanno individuato due giovani italiani, di 18 e 20 anni, in via Rontgen. Il più giovane, senza precedenti penali, e l’altro già noto alle forze dell’ordine, sono stati riconosciuti dalle vittime come i responsabili delle rapine. Nonostante la fuga dei due complici, l’intervento rapido della polizia ha permesso di arrestare i due giovani, che si trovavano in possesso di parte della refurtiva.

La refurtiva e le indagini in corso

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto 120 euro in contanti e un Iphone 13, evidenti segni del crimine appena commesso. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di San Vittore, dove dovranno rispondere delle accuse di rapina e furto. Le indagini proseguono per identificare e catturare i due complici ancora in fuga. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nel quartiere, spingendo i residenti a chiedere maggiori misure di protezione e sorveglianza.