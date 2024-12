Un filobus della linea 93 danneggiato a Milano, indagini in corso per chiarire l'accaduto.

Un episodio inquietante a Milano

Nella serata di giovedì 28 novembre, un filobus della linea 93 è stato costretto a rientrare in deposito a causa di danni subiti durante il suo percorso nel quartiere Corvetto di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, mentre il mezzo pubblico stava attraversando la zona. La situazione ha sollevato preoccupazioni e interrogativi tra i residenti e le autorità locali.

Le dichiarazioni ufficiali

Il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, ha rilasciato un comunicato in cui ha parlato di “colpi di arma da fuoco”, alimentando il timore di un attacco violento. Tuttavia, fonti interne all’azienda di trasporto pubblico Atm hanno chiarito che il filobus non è stato colpito da proiettili. Le indagini della polizia sono già in corso per fare luce sull’accaduto e determinare la vera natura del danno.

Possibili cause del danno

Secondo quanto emerso, l’azienda Atm sta conducendo accertamenti interni e ha ipotizzato che il danneggiamento del filobus possa essere stato causato da un martelletto o da alcune pietre lanciate contro il mezzo. Questo scenario suggerisce che l’incidente potrebbe non essere stato un attacco mirato, ma piuttosto un atto di vandalismo. La situazione è ulteriormente complicata da recenti disordini nel quartiere, scaturiti dopo la morte di Ramy Elgaml, un giovane marocchino deceduto durante un inseguimento con i carabinieri.

Reazioni della comunità

La comunità locale è in allerta e le autorità stanno monitorando la situazione. Gli eventi recenti hanno creato un clima di tensione e preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza e interventi efficaci per prevenire simili episodi in futuro. La polizia sta intensificando le pattuglie nella zona per garantire la sicurezza dei cittadini e dei mezzi pubblici.