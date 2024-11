Circa 500 persone hanno partecipato alla fiaccolata per Ramy, un giovane tragicamente scomparso.

Un corteo di solidarietà

Sabato scorso, circa 500 persone si sono unite in una fiaccolata per onorare la memoria di Ramy Elgami, un ragazzo di 19 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. La manifestazione è partita da piazza Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto, e si è snodata fino a via Ripamonti, il luogo dell’incidente. Gli amici di Ramy hanno organizzato questo evento per chiedere verità e giustizia, non solo per lui, ma anche per Fares Bouzidi, l’amico che guidava la moto e che recentemente è uscito dal coma.

Un messaggio di pace e unità

Durante la fiaccolata, gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di mantenere un clima pacifico, escludendo chiunque avesse intenzione di trasformare la manifestazione in un momento di violenza. “Vogliamo che questo evento sia un momento di rispetto e ricordo”, hanno affermato. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di raccoglimento, con fumogeni colorati e striscioni che chiedevano giustizia. Tra i messaggi esposti, uno recitava: “Verità e giustizia per Ramy e Fares. La morte non è uguale per tutti”.

Le parole della politica e le contestazioni

Un momento di tensione si è verificato quando Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, è stata riconosciuta tra i partecipanti. Sebbene fosse stata presentata come amica della famiglia, le sue parole hanno suscitato contestazioni. “Non si possono giudicare i quartieri popolari se non si conoscono”, ha dichiarato, ma molti hanno accusato la politica di fare campagna elettorale in un momento di dolore. La situazione ha messo in luce le frustrazioni della comunità, che chiede un maggiore supporto e attenzione da parte delle istituzioni.

Un murale in memoria di Ramy

In un gesto di affetto, gli amici di Ramy hanno anche realizzato un murale di 10 metri in via dei Cinquecento, raffigurante il volto del giovane con la scritta “Ciao Ramy”. Questo atto artistico rappresenta non solo un tributo, ma anche una richiesta di attenzione verso le problematiche che affliggono i quartieri popolari. La fiaccolata e il murale sono diventati simboli di una comunità unita nel dolore e nella richiesta di giustizia.