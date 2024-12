Due ristoranti nella zona Darsena multati e uno sospeso per gravi irregolarità.

Controlli a tappeto nella zona Darsena

Mercoledì 27 novembre, i carabinieri della compagnia di Porta Magenta hanno effettuato una serie di controlli a bar e ristoranti nella zona Darsena e Navigli. Questi controlli, che hanno visto la partecipazione del nucleo cinofili e del Nas, hanno avuto come obiettivo quello di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative igienico-sanitarie. La serata si è rivelata intensa, con un focus particolare su cinque locali della zona, dove sono emerse irregolarità significative.

Ristoranti sanzionati per gravi carenze

Due ristoranti in via Vigevano sono stati colpiti da sanzioni. Uno di questi ha subito la sospensione dell’attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. Il titolare del locale è stato multato per un totale di 2.500 euro, una somma che riflette la serietà delle violazioni riscontrate. L’altro ristorante, pur non subendo la sospensione, ha ricevuto prescrizioni per violazioni relative all’etichettatura degli alimenti, un aspetto cruciale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Controlli e sicurezza: un impegno costante

I controlli dei carabinieri non si limitano solo alla verifica delle condizioni igieniche dei ristoranti, ma si estendono anche al monitoraggio dell’uso di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, un ragazzo di 12 anni è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e segnalato alla prefettura per uso personale. Questo episodio mette in luce l’importanza di un’azione di controllo che non solo mira a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma anche a tutelare la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti.