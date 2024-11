Un episodio che riporta l'attenzione sulla vita dei senza fissa dimora a Milano.

Un triste ritrovamento in viale Umbria

La sera di giovedì, Milano è stata teatro di una tragedia che ha colpito la comunità. Un uomo di 70 anni, senza fissa dimora, è stato trovato privo di vita in viale Umbria. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe da attribuire a un malore, un evento che purtroppo non è raro tra le persone che vivono in strada.

Intervento dei soccorsi e della polizia

La segnalazione è stata fatta da alcuni volontari della Croce Rossa, che hanno notato la presenza dell’uomo in difficoltà nei pressi dell’ex mercato comunale. Immediatamente, sono stati allertati i soccorsi, e sul posto sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con ambulanza e automedica. Purtroppo, per il settantenne non c’era più nulla da fare. La polizia di Stato è giunta sul luogo per gestire la situazione e raccogliere informazioni utili.

Un dramma che si ripete

Questo triste episodio riporta alla luce una realtà spesso ignorata: la vita dei senza fissa dimora a Milano. Ogni giorno, centinaia di persone vivono in condizioni precarie, esposte a malattie e a situazioni di vulnerabilità. La morte di questo uomo è un richiamo all’azione per le istituzioni e la società civile, affinché si possano attuare politiche più efficaci per garantire assistenza e supporto a chi vive in strada. È fondamentale che la comunità si unisca per affrontare questa emergenza sociale e trovare soluzioni durature per migliorare le condizioni di vita di queste persone.