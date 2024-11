La Corte d'assise d'appello di Milano rinvia il processo per i fratelli accusati di omicidio.

Il caso Scalamandré: un omicidio che ha scosso Genova

Il processo che coinvolge Alessio e Simone Scalamandré, accusati dell’omicidio del padre Pasquale, continua a far discutere. La Corte d’assise d’appello di Milano ha recentemente deciso di rinviare il procedimento, richiedendo una nuova valutazione delle circostanze che hanno portato alla condanna dei due fratelli. Questo caso, avvenuto a San Biagio, Genova, ha messo in luce una serie di dinamiche familiari complesse e dolorose, culminate in un tragico epilogo.

Le condanne e le richieste di rivalutazione

Nel corso del processo d’appello bis, Alessio e Simone erano stati condannati rispettivamente a 21 e 14 anni di reclusione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto la richiesta dei legali di Alessio, chiedendo una rivalutazione delle attenuanti. Questo sviluppo ha riacceso il dibattito sull’adeguatezza delle pene inflitte, considerando le circostanze particolari che hanno caratterizzato il caso. Il padre, Pasquale, era già noto per comportamenti violenti, avendo ricevuto denunce per maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie, costretta a rifugiarsi in una comunità protetta in Sardegna.

Il giorno del delitto: una lite fatale

Il giorno dell’omicidio, Alessio aveva denunciato il padre, ma quest’ultimo si era presentato a casa dei figli chiedendo il ritiro della denuncia. La situazione è degenerata in un’ennesima lite, durante la quale Alessio ha assunto la responsabilità dell’omicidio. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla legittimità della difesa dei fratelli e sulla possibilità di attenuare le pene in base al contesto familiare e alle precedenti violenze subite. La Corte dovrà ora considerare attentamente tutti questi elementi per giungere a una decisione giusta e equa.