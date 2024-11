Furti in metropolitana: due giovani arrestati a Milano

Due giovani sono stati arrestati dopo aver scippato una turista americana a Milano.

Un episodio di furto in metropolitana

Milano, una delle città più vivaci d’Europa, non è immune ai crimini di strada. Mercoledì sera, attorno alle 20, due giovani marocchini di 22 e 24 anni sono stati arrestati dopo aver scippato una collana d’oro a una turista statunitense di 21 anni. L’episodio è avvenuto nei pressi di un hotel in via Vitruvio, non lontano dalla Stazione Centrale, un’area frequentata da turisti e viaggiatori.

La dinamica dello scippo

Secondo quanto riportato dalla questura di Milano, i due giovani hanno attentamente osservato un gruppo di turisti prima di decidere di colpire. Una volta individuata la vittima, l’hanno seguita nel sottopassaggio della metropolitana M2, in direzione della fermata Centrale. Approfittando del momento in cui la ragazza stava per salire sul treno, il ventiquattrenne ha strappato la collana dal collo della giovane, mentre il suo complice fungeva da ‘palo’, assicurandosi che nessuno intervenisse.

Intervento della polizia

Fortunatamente, la scena è stata osservata a distanza dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno immediatamente deciso di intervenire. Il più giovane dei due è stato arrestato sul posto, mentre il ventiquattrenne ha tentato di fuggire, dando vita a un inseguimento che si è concluso in un cantiere in via Lepetit. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a fermarlo prima che potesse scappare. La collana, inizialmente non rinvenuta, è stata successivamente recuperata grazie a ricerche approfondite.

Un problema crescente

Questo episodio mette in luce un problema crescente nelle grandi città: il furto con strappo, in particolare nelle aree affollate e nei mezzi pubblici. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni di pattugliamento per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. È fondamentale che i visitatori siano consapevoli dei rischi e adottino misure di precauzione, come evitare di esibire oggetti di valore in pubblico.