Un bar di Milano chiuso per tre giorni a causa di ripetute violazioni delle ordinanze comunali.

Violazioni delle ordinanze comunali

Il ‘Fine drinks and cocktails bar tender’, situato in via Oxilia a Milano, è stato oggetto di una sospensione della licenza per tre giorni a causa di ripetute violazioni delle ordinanze comunali. Tra luglio e ottobre, il titolare del locale è stato sanzionato dalla polizia locale per non aver rispettato le normative che garantiscono la tranquillità dei residenti in vari quartieri della città. Queste misure sono state adottate per mantenere un ambiente sereno e sicuro per tutti i cittadini.

Interventi della polizia locale

La decisione del questore Bruno Megale di sospendere la licenza è stata presa dopo diversi interventi delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno riscontrato che il bar continuava a somministrare alcolici da asporto oltre l’orario consentito dalle ordinanze vigenti. Questo comportamento ha portato a una serie di sanzioni, culminando nella chiusura temporanea del locale. La polizia ha notificato la sospensione al titolare del bar nel pomeriggio di giovedì 28 novembre, evidenziando la necessità di rispettare le regole per il bene della comunità.

Impatto sulla comunità e sul locale

La chiusura di un locale come il ‘Fine drinks and cocktails bar tender’ ha un impatto significativo non solo sul proprietario, ma anche sulla comunità circostante. I residenti, spesso infastiditi da comportamenti non conformi alle normative, possono finalmente respirare un po’ di sollievo. Tuttavia, per il titolare del bar, questa sospensione rappresenta una sfida economica e reputazionale. È fondamentale che i locali rispettino le normative per evitare sanzioni e garantire un ambiente piacevole per tutti. La speranza è che, una volta riaperto, il bar possa operare in conformità con le leggi e contribuire positivamente alla vita notturna della città.