Due uomini albanesi arrestati mentre spacciavano droga in piena notte a Brera.

Un’operazione sotto copertura

La serata di giovedì 28 novembre ha visto un’importante operazione della squadra mobile di Milano, che ha portato all’arresto di due uomini di origine albanese, rispettivamente di 21 e 31 anni, accusati di spaccio di droga. L’azione si è svolta nel quartiere di Brera, noto per la sua vivace vita notturna e per essere un punto di riferimento per turisti e residenti. Gli agenti, impegnati in un’attività di monitoraggio, hanno notato un’auto sospetta che circolava in via Pontaccio, attirando la loro attenzione.

Il modus operandi dei pusher

Intorno alle , gli agenti hanno osservato l’auto fermarsi e un uomo salirvi a bordo. Dopo pochi metri, la vettura si è nuovamente fermata e il passeggero è sceso. A questo punto, i poliziotti hanno deciso di intervenire, fermando l’individuo per un controllo. Si trattava di un italiano di 39 anni, trovato in possesso di una dose di cocaina. Gli agenti hanno quindi continuato a seguire l’auto, intuendo che qualcosa di più grande stesse accadendo.

Scoperta della droga e arresti

La situazione si è intensificata quando il passeggero dell’auto, dopo essere sceso, si è chinato e ha nascosto un oggetto sotto il veicolo. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di perquisire i due uomini a bordo e l’auto. Durante la perquisizione, sono stati trovati 2.300 euro in contante, oltre a un involucro di plastica contenente circa 26 grammi di cocaina, nascosto sotto l’auto e agganciato con una calamita. Inoltre, nell’abitazione del 31enne, sono stati rinvenuti ulteriori mille euro in contante. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati arrestati per spaccio di droga.