Un uomo aggredito in un parchetto di Lambrate trova rifugio in un bar.

Un episodio di violenza in piena notte

Sabato notte, intorno alle , un uomo di 25 anni è stato vittima di un’aggressione brutale nel parchetto di via Bassini, a Lambrate. Due uomini, di nazionalità marocchina e di età compresa tra i 23 e i 26 anni, hanno avvicinato la vittima e, senza alcun preavviso, lo hanno colpito con una bottiglia di vetro. Questo atto violento non solo ha messo in pericolo la vita del giovane, ma ha anche scatenato una serie di eventi che hanno portato all’intervento della polizia.

La fuga e l’intervento della polizia

La vittima, spaventata e ferita, è riuscita a fuggire e a cercare rifugio in un bar nelle vicinanze. Tuttavia, i due aggressori non si sono dati per vinti e l’hanno inseguito, continuando a colpirlo con altri oggetti. Fortunatamente, la situazione è stata notata da una volante della polizia che stava transitando nella zona. Gli agenti, accortisi del trambusto, sono intervenuti prontamente, riuscendo a fermare i due aggressori prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Identificazione e arresto degli aggressori

Una volta bloccati, i due uomini sono stati arrestati e portati in camera di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto. Entrambi risultano irregolari in Italia e con precedenti penali, il che solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sull’efficacia delle misure di controllo degli immigrati nel paese. Questo episodio mette in luce la necessità di un’attenzione maggiore da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei cittadini, specialmente in aree pubbliche come parchi e strade.