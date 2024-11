La situazione nel quartiere Corvetto si fa sempre più critica con attacchi ai mezzi pubblici.

Un clima di paura nel quartiere Corvetto

Negli ultimi giorni, il quartiere Corvetto di Milano è diventato teatro di una serie di episodi di vandalismo che hanno messo in allerta residenti e autorità. La linea 93, un’importante arteria di trasporto pubblico, è stata ripetutamente colpita da attacchi che hanno compromesso la sicurezza dei passeggeri. La situazione è diventata insostenibile, con mezzi pubblici presi di mira da aggressori che non sembrano temere le conseguenze delle loro azioni.

Dettagli sugli attacchi recenti

Intorno alla mezzanotte, un bus della linea 93, con passeggeri a bordo, è stato colpito da oggetti contundenti e colpi d’arma da fuoco, infrangendo i vetri di alcuni finestrini. Questo episodio, riportato da testimoni, segue un altro attacco avvenuto solo tre giorni prima, quando un altro bus della stessa linea è stato gravemente danneggiato in via Omero. Le dinamiche di questi eventi rimangono poco chiare, ma la crescente violenza è un segnale allarmante per la comunità.

Le reazioni delle autorità

Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia e ex assessore regionale, ha espresso preoccupazione per la situazione, definendo gli attacchi come “colpi d’arma da fuoco” e sottolineando che i disordini nel Corvetto non si sono placati, ma al contrario sono in aumento. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine nella zona, gli episodi di violenza continuano a verificarsi, creando un clima di insicurezza tra i cittadini. De Corato ha descritto questi attacchi come un chiaro segnale di sfida allo Stato, evidenziando la necessità di un intervento più deciso per ripristinare la sicurezza nel quartiere.