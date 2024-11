Operazione dei carabinieri porta all'arresto di una banda internazionale attiva nel settore della logistica

Un’operazione mirata contro il crimine organizzato

Un’importante operazione dei carabinieri ha portato all’arresto di 12 individui, tra cui tre ucraini, otto moldavi e un italiano, accusati di essere parte di una banda specializzata in furti notturni. Questi criminali colpivano principalmente aziende del settore della logistica, utilizzando metodi sofisticati e violenti per portare a termine i loro piani. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento del Comando Provinciale di Milano, è stata avviata dopo un’indagine che ha preso il via nell’estate del 2022.

Metodi operativi della banda

La banda si distingue per l’uso di tecniche ben organizzate e pianificate. Prima di ogni colpo, gli indagati bloccavano le strade di accesso alle aziende con auto rubate e cospargevano il terreno di chiodi per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. I furti venivano eseguiti in modo fulmineo, con blitz che duravano in media solo 10 minuti. Durante queste operazioni, i ladri non utilizzavano armi, evitando la violenza diretta, ma si avvalevano di furgoni rubati per sfondare le porte e accedere rapidamente ai locali.

Il bottino e le conseguenze legali

Le indagini hanno rivelato che la banda era responsabile di almeno quattro furti significativi tra dicembre 2021 e ottobre 2022, con un valore totale del bottino stimato intorno ai 250.000 euro. Gli articoli rubati includevano dispositivi elettronici, metalli preziosi e abbigliamento di marca. Durante le perquisizioni, sono stati trovati anche un fucile rubato e vari strumenti utili per la commissione di reati, come passamontagna e disturbatori di frequenze. Questi elementi hanno portato all’arresto di un cittadino moldavo per detenzione abusiva di armi.

L’operazione ha messo in luce non solo l’efficienza della banda, ma anche la necessità di un’azione coordinata tra le forze dell’ordine per contrastare il crimine organizzato che minaccia la sicurezza delle aziende e dei cittadini. La lotta contro tali attività illecite è fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.