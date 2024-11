Due cittadini marocchini arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’operazione decisiva contro lo spaccio di droga

Nel cuore di Cesano Boscone, un’operazione della polizia ha portato all’arresto di due cittadini marocchini, di 48 e 22 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti, dopo aver ricevuto segnalazioni, hanno individuato un appartamento in via della Repubblica, sospettato di essere un deposito di sostanze stupefacenti. La situazione è degenerata quando, durante un controllo, gli agenti hanno osservato il giovane di 22 anni uscire dall’edificio, compiere un giro attorno al palazzo e cedere una dose di droga a un cliente.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Immediatamente, gli agenti hanno deciso di intervenire, facendo irruzione nell’appartamento. All’interno, oltre al 22enne, si trovava anche l’uomo di 48 anni. La perquisizione ha rivelato un vero e proprio arsenale di sostanze stupefacenti: 28 dosi di cocaina, una dose di hashish, oltre a 90 euro in contante e un mazzo di chiavi che conduceva a un secondo appartamento utilizzato dal 48enne. Questo secondo luogo ha rivelato ulteriori 300 euro, segno di un’attività di spaccio ben organizzata.

Un problema crescente a Cesano Boscone

Questa operazione mette in luce un problema crescente di spaccio di droga nella zona. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per contrastare il fenomeno, che coinvolge sempre più giovani e mette a rischio la sicurezza della comunità. La polizia invita i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a collaborare per mantenere la città sicura. Gli arresti di ieri rappresentano un passo importante nella lotta contro il traffico di droga, ma è fondamentale che la comunità rimanga vigile e partecipe nella prevenzione di tali attività illecite.