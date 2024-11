Un ragazzo di 26 anni ferito in una rapina avvenuta nella notte milanese.

Un’aggressione in piena notte

La notte di giovedì 28 novembre ha visto un episodio di violenza in via Benedetto Croce, a Milano, dove un giovane di 26 anni è stato aggredito da tre uomini, presumibilmente di origine nordafricana. L’aggressione è avvenuta a pochi passi dalla fermata della metro Uruguay, in un’area che, fino a quel momento, sembrava tranquilla. Secondo la testimonianza della vittima, i tre uomini lo hanno accerchiato, minacciandolo e colpendolo con calci e pugni. La situazione è rapidamente degenerata, culminando in un fendente sferrato con un coltellino, che ha provocato ferite alla mano del giovane.

Il furto e le conseguenze

Il motivo dell’aggressione è stato un furto: i malviventi hanno portato via una pochette contenente un paio di occhiali da sole dal valore di 400 euro. Questo episodio mette in luce non solo la violenza crescente nelle strade di Milano, ma anche il rischio che i cittadini corrono, anche per beni di valore relativamente contenuto. Dopo l’aggressione, la vittima è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate.

La risposta delle forze dell’ordine

La volante del commissariato Bonola, che si trovava in zona per un normale giro di perlustrazione, è stata allertata da un passante che ha assistito alla scena. Gli agenti hanno immediatamente raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili. Tuttavia, al momento, non ci sono tracce dei tre aggressori, che si sono dileguati subito dopo il furto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sulla necessità di un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine.