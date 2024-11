Due ragazzi tentano una rapina al Carrefour, uno scappa mentre l'altro viene arrestato.

Il tentativo di rapina al Carrefour

Mercoledì 27 novembre, intorno alle 15.35, un tentativo di rapina ha scosso il Carrefour di via Farini. Due giovani, armati di un coltello, sono entrati nel supermercato con l’intento di rubare. La situazione è rapidamente degenerata quando i due hanno minacciato un dipendente, costringendolo a subire l’aggressione. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito a una scena di panico e confusione.

La reazione della sicurezza e della polizia

Il personale di sicurezza del negozio è intervenuto prontamente, cercando di fermare i rapinatori. Tuttavia, la situazione è diventata tesa quando i due giovani hanno iniziato a litigare con il vigilante. Nel frattempo, la polizia era stata allertata per un’altra lite che si stava verificando nelle vicinanze, ma è riuscita a intervenire in tempo per gestire la situazione al Carrefour. Gli agenti hanno ricostruito rapidamente quanto accaduto e hanno iniziato a cercare di fermare i rapinatori.

Un arresto e una fuga

Nonostante l’intervento della polizia, uno dei due giovani è riuscito a fuggire, lanciando l’arma utilizzata durante la rapina. L’altro, un egiziano di 18 anni, è stato arrestato. Questo giovane aveva precedenti penali e si trovava in Italia in modo irregolare. La sua cattura ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i residenti, che si sono chiesti come sia possibile che episodi del genere possano verificarsi in pieno giorno in una zona così frequentata.

Le autorità stanno ora indagando per rintracciare il secondo rapinatore, mentre il supermercato ha intensificato le misure di sicurezza per garantire la protezione dei clienti e del personale. Questo episodio mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nei luoghi pubblici e la necessità di una risposta efficace da parte delle forze dell’ordine.