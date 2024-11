Un'operazione di polizia si trasforma in un inseguimento da film tra le strade di Milano.

Un’alba movimentata a Milano

Venerdì mattina, Milano si è svegliata con un episodio che sembra uscito da un film d’azione. L’inizio di questa storia avviene in piazzale Loreto, dove una Seat Leon con a bordo quattro uomini ha bruciato un semaforo rosso, dando il via a un inseguimento che ha tenuto con il fiato sospeso gli agenti della polizia locale. L’auto, guidata da un cittadino egiziano, ha ignorato l’alt intimato dai ghisa, scatenando una corsa ad alta velocità attraverso le strade della città.

Il lungo inseguimento

Il percorso dell’inseguimento ha portato i fuggitivi da piazzale Loreto fino a via Lamarmora, un tragitto di quasi quattro chilometri. Durante la corsa, gli agenti hanno cercato di fermare l’auto, ma i quattro uomini, descritti come nordafricani, hanno continuato a fuggire. La situazione è degenerata quando, all’altezza del civico 10 di via Lamarmora, le due vetture sono entrate in contatto. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la tensione è salita quando i fuggitivi sono scesi dall’auto e hanno ingaggiato una colluttazione con gli agenti.

Le conseguenze dell’inseguimento

Alla fine, tre dei fuggitivi sono riusciti a scappare, mentre uno è stato bloccato e arrestato. L’auto coinvolta nell’incidente non risultava rubata e aveva un’assicurazione valida, ma il conducente è stato trovato senza patente e in stato di ebbrezza. Questo episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione. Gli agenti della polizia locale sono ora al lavoro per rintracciare gli altri tre fuggitivi, mentre la comunità si interroga sulle misure di sicurezza necessarie per prevenire tali situazioni in futuro.