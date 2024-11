Un operaio di 37 anni è stato soccorso dopo un grave infortunio in un cantiere edile.

Un grave incidente sul lavoro

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, un incidente sul lavoro ha scosso un cantiere edile in via Molise a Milano, dove si sta costruendo la Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Un operaio di 37 anni è rimasto coinvolto in un episodio drammatico che ha richiesto l’intervento immediato di squadre di emergenza specializzate.

Le operazioni di soccorso

L’operaio ha riportato serie lesioni, tra cui diverse fratture agli arti, rendendo le operazioni di soccorso particolarmente complesse. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di piazzale Cuoco, hanno dovuto utilizzare attrezzature specifiche come l’autopompa e l’autoscala per raggiungere l’uomo infortunato. La situazione ha richiesto un intervento coordinato e tempestivo per garantire la sicurezza dell’operaio e dei soccorritori.

Il ruolo del nucleo specializzato

In aggiunta, è stato coinvolto il personale del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, esperto in operazioni di recupero in ambienti difficili. Questo team ha svolto un ruolo cruciale nel mettere in sicurezza l’operaio e nel trasportarlo fuori dal cantiere. Una volta recuperato, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale medico del 118, che ha deciso di trasportarlo d’urgenza al Policlinico di Milano per ricevere l’assistenza necessaria.

La necessità di misure di sicurezza

Questo episodio mette in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili. Gli incidenti sul lavoro possono avere conseguenze devastanti, e la prontezza degli interventi di emergenza è fondamentale per garantire la salvezza e il trattamento tempestivo delle persone coinvolte. È essenziale che le aziende adottino protocolli rigorosi per prevenire tali eventi e proteggere i propri lavoratori.