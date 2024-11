Un grave incidente stradale ha scosso Cinisello Balsamo, con un automobilista denunciato per omissione di soccorso.

Il drammatico incidente in viale Rinascita

Il 10 novembre scorso, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Cinisello Balsamo, precisamente in viale Rinascita. Un motociclista è stato investito da un’automobile, ma ciò che ha suscitato maggiore indignazione è stata la fuga dell’automobilista, che ha abbandonato il ferito sull’asfalto. Questo comportamento ha portato a una denuncia per omissione di soccorso, un reato che sottolinea la gravità della situazione.

Le indagini della polizia locale

Subito dopo l’incidente, gli agenti della polizia locale sono stati allertati dal servizio di emergenza 118. Hanno prontamente raggiunto il luogo del sinistro, dove hanno iniziato a raccogliere prove e indizi. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per ricostruire la dinamica dell’incidente e per identificare il pirata della strada. Grazie a queste informazioni, le forze dell’ordine sono riuscite a seguire il percorso dell’automobile fuggitiva, che si è snodato tra Milano, Brugherio e Cologno Monzese.

Il ritrovamento del veicolo e dell’automobilista

Le indagini hanno portato al ritrovamento dell’auto coinvolta nell’incidente, abbandonata in una zona periferica. Attraverso un attento lavoro di fotosegnalamento, gli agenti sono riusciti a identificare il conducente, un uomo che ora dovrà affrontare le conseguenze legali delle sue azioni. La denuncia per omissione di soccorso non solo evidenzia la sua responsabilità nell’incidente, ma anche la necessità di garantire la sicurezza stradale e il rispetto per la vita umana.