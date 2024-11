Due ragazzi di 22 e 24 anni arrestati dopo un furto con strappo in metropolitana a Milano.

Un furto audace in metropolitana

Mercoledì sera, la metropolitana di Milano è stata teatro di un furto con strappo che ha visto coinvolti due giovani ladri. I fatti si sono svolti poco dopo le 20, quando un 24enne marocchino ha strappato una collanina d’oro dal collo di una giovane statunitense di 21 anni. L’azione è stata rapida e audace, con il ladro che ha approfittato della distrazione della vittima mentre il suo complice, un 22enne, fungeva da vedetta.

La prontezza della polizia

Fortunatamente, la scena è stata osservata da agenti della Squadra Mobile, che già seguivano i due sospetti dopo averli notati comportarsi in modo sospetto nei pressi di un hotel in via Vitruvio. Gli agenti hanno immediatamente bloccato il complice all’interno della metropolitana, mentre il ladro principale ha tentato di fuggire. La sua corsa è stata interrotta in un cantiere in via Lepetit, dove è stato arrestato. La collanina rubata è stata recuperata, poiché il ladro l’aveva gettata a terra durante la fuga.

Un fenomeno in crescita

Questo episodio di furto con strappo non è un caso isolato. Negli ultimi mesi, Milano ha visto un aumento degli scippi, in particolare nelle zone affollate come le stazioni della metropolitana. Le autorità stanno intensificando i controlli e le operazioni di polizia per contrastare questo fenomeno, che colpisce soprattutto turisti e giovani. La presenza di agenti in borghese e pattuglie nei luoghi più a rischio sta diventando sempre più comune, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.