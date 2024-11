Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, arrestato per corruzione: la reazione della politica e le indagini in corso.

Il caso di Andrea Ceffa: un arresto che scuote Vigevano

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di corruzione, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e il panorama politico. Ceffa, esponente della Lega, è attualmente agli arresti domiciliari, e la sua sospensione dall’incarico è stata disposta dal Prefetto Francesca De Carlini. Questo arresto non coinvolge solo il primo cittadino, ma anche altri membri dell’amministrazione comunale e dirigenti di ASM Vigevano, il principale fornitore di servizi pubblici della città.

Le indagini e i dettagli emersi

Le indagini, avviate nel novembre 2022 e note come “congiura di Sant’Andrea”, hanno rivelato un tentativo di destabilizzare la giunta comunale attraverso dimissioni di massa da parte di alcuni consiglieri. Secondo le ricostruzioni, uno di questi consiglieri sarebbe stato avvicinato con una proposta corruttiva, promettendo 15 mila euro per unirsi all’iniziativa di sfiducia. Le indagini hanno poi messo in luce un presunto sostegno economico garantito da Ceffa a una consigliera comunale tramite una consulenza legale fittizia, un’operazione mascherata come compenso per un servizio mai realmente prestato.

Le reazioni politiche e il sostegno a Ceffa

Il vicepremier Matteo Salvini ha prontamente difeso Ceffa, esprimendo fiducia nella sua innocenza e sottolineando la sua onestà come amministratore. Salvini ha dichiarato di conoscere Ceffa come una persona corretta e dedita al bene della sua città, auspicando che la situazione si risolva rapidamente. Tuttavia, la vicenda ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e l’integrità della politica locale, con l’ex europarlamentare Angelo Ciocca che si è dichiarato estraneo ai fatti, nonostante le accuse che lo vedono coinvolto nel tentativo di far cadere il sindaco.

Questo scandalo rappresenta un momento critico per Vigevano, una città che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua amministrazione e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La Vicesindaco Marzia Segù è ora chiamata a guidare l’amministrazione in un periodo di incertezze e sfide, mentre le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti su una situazione che ha colpito al cuore la politica locale.