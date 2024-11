Scoperta un'attività di spaccio con ingenti quantità di droga e armi.

Un’operazione decisiva della polizia

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Milano, in via Trasimeno, per presunti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, durante un’operazione di controllo, hanno notato l’uomo nel cortile del palazzo e, dopo averlo fermato, hanno trovato con lui 9 dosi di cocaina e un bilancino di precisione, strumenti tipici di chi gestisce un’attività di traffico di droga.

Scoperte inquietanti nell’abitazione

Successivamente, le forze dell’ordine hanno deciso di perquisire l’appartamento dell’arrestato. All’interno, nell’armadio della camera da letto, sono state rinvenute diverse parti di una pistola, un elemento che ha ulteriormente aggravato la posizione dell’uomo. Non solo, ma i poliziotti hanno anche sequestrato alcuni grammi di sostanza da taglio, utilizzata per aumentare il volume della droga, e ben 2.600 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Un traffico ben organizzato

La perquisizione non si è fermata all’interno dell’abitazione. Nel cortile dello stabile, all’interno di un motorino, gli agenti hanno scoperto altre 40 dosi di cocaina, segno di un traffico ben organizzato e di una rete di distribuzione attiva. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati legati alla droga, si trovava in una situazione di evidente rischio, non solo per la sua libertà, ma anche per la sicurezza della comunità. L’operazione ha messo in luce l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità e i cittadini.