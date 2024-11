Dodici membri di una banda arrestati per furti organizzati in diverse province italiane.

Un’operazione contro il crimine organizzato

I carabinieri hanno recentemente condotto un’operazione che ha portato all’arresto di dodici persone, accusate di far parte di una banda specializzata in furti ai danni di magazzini logistici. Questi assalti, avvenuti tra Milano e il Nord-Est, hanno suscitato preoccupazione tra le autorità e le aziende del settore, dato il modus operandi altamente organizzato e la rapidità con cui venivano eseguiti. Gli arrestati, tra cui tre cittadini ucraini, otto moldavi e un italiano, sono stati colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano.

Modalità operative della banda

La banda operava principalmente di notte, approfittando della chiusura delle aziende per mettere a segno i colpi. Utilizzando auto rubate, bloccavano le vie di accesso ai magazzini e cospargevano le strade con chiodi per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta all’interno, i malviventi si muovevano rapidamente, utilizzando furgoni rubati per sfondare le porte e prelevare merce di valore, come elettronica, metalli preziosi e abbigliamento. L’assenza di violenza e armi durante gli assalti ha reso la banda ancora più audace, permettendo loro di operare senza destare sospetti.

Indagini e arresti

L’indagine che ha portato agli arresti è iniziata nell’estate del 2022, grazie a un lavoro di intelligence e intercettazioni condotte dal nucleo investigativo di via Moscova. Gli investigatori hanno potuto ricostruire la rete di furti, che ha colpito diverse province italiane, tra cui Milano, Treviso, Bergamo e Venezia, tra dicembre 2021 e ottobre 2022. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti anche materiali utili per la commissione dei reati, come un fucile rubato, cartucce, passamontagna e attrezzature per l’apertura di veicoli. Questi elementi hanno confermato l’operatività e la pericolosità della banda, che ora dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni.