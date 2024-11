Un grave scontro frontale tra due auto ha causato la morte di Fabio Not, un padre di famiglia.

Un incidente fatale lungo la via Emilia

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, lunedì sera. Fabio Not, un uomo di 53 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra la sua Hyundai e un’Audi condotta da un quarantunenne di Casalmaiocco. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al povero Fabio, mentre il conducente dell’altra vettura è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano grazie all’intervento dell’elisoccorso.

La vita di Fabio Not

Fabio Not, originario di Lodi Vecchio, era un uomo amato e rispettato nella sua comunità. Lavorava presso un supermercato Esselunga a Pantigliate, dove era conosciuto per la sua dedizione e professionalità. Lascia una moglie e una figlia minorenne, il cui dolore per la perdita è inimmaginabile. La sua morte rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia, ma anche per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.

Indagini in corso

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della Compagnia di Lodi, stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente. È fondamentale comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento, per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro. La sicurezza stradale è un tema cruciale, e ogni incidente mortale riporta l’attenzione su quanto sia importante rispettare le norme di circolazione e prestare attenzione alla guida.