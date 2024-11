La polizia locale sequestra 12 chili di fuochi d'artificio in un appartamento di Rozzano

La segnalazione dei cittadini

Il 27 novembre, la Polizia locale di Rozzano ha condotto un’importante operazione che ha portato alla scoperta di una rete di vendita illegale di fuochi d’artificio. La segnalazione è giunta da alcuni cittadini preoccupati per il continuo via vai di persone in un appartamento del quartiere Aler. Grazie alla loro vigilanza, gli agenti sono riusciti a intervenire tempestivamente, evitando potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Il sequestro dei fuochi d’artificio

Durante l’operazione, gli agenti hanno rinvenuto circa 20 confezioni di fuochi d’artificio, per un peso totale di 12 chili, pronte per la vendita. Questi articoli pirotecnici erano depositati all’interno dell’abitazione del venditore abusivo, un uomo italiano senza precedenti penali. La polizia ha immediatamente posto sotto sequestro il materiale esplosivo, denunciando il responsabile per detenzione abusiva di articoli pirotecnici.

Il rischio per la sicurezza pubblica

Il Comune di Rozzano ha sottolineato l’importanza di tali operazioni, evidenziando come la presenza di fuochi d’artificio in luoghi non idonei rappresenti un serio rischio per la sicurezza di tutti. In una comunicazione sui social, il Comune ha dichiarato: “Con questi servizi, la polizia locale intende non solo contrastare la vendita clandestina o irregolare di artifici pirotecnici, ma anche tutelare i cittadini dal rischio di acquistare prodotti pericolosi e di dubbia provenienza”. La sicurezza dei cittadini è una priorità e la collaborazione della comunità è fondamentale per prevenire situazioni pericolose.