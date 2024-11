Cgil e Uil annunciano uno sciopero di otto ore per il 29 novembre, coinvolgendo diversi settori.

Un giorno di mobilitazione nazionale

Il 29 novembre si preannuncia come una giornata di grande mobilitazione in Italia, con Cgil e Uil che hanno indetto uno sciopero generale di otto ore. Questa azione di protesta, accompagnata da manifestazioni e cortei in diverse città, è stata giustificata dai sindacati come una risposta alla manovra di bilancio 2025, considerata inadeguata per affrontare le sfide economiche e sociali del Paese. Anche i sindacati di base, come Adl Cobas e Cub, parteciperanno attivamente, unendo le forze per far sentire la propria voce contro le politiche governative.

Settori coinvolti e disagi previsti

La mobilitazione interesserà sia i settori pubblici che privati, con alcune eccezioni. Nel settore del trasporto ferroviario, i macchinisti continueranno a lavorare, ma non mancheranno disagi nei trasporti locali, aerei e marittimi. A Milano, ad esempio, le linee gestite da Atm potrebbero subire riduzioni tra le 9 e le 13, mentre nel trasporto aereo, compagnie come Ita Airways hanno già cancellato diversi voli nazionali. Anche il personale del Ministero della Giustizia, i lavoratori del settore sanitario e il comparto scolastico parteciperanno alla protesta, rendendo la giornata ancora più significativa.

Le richieste dei sindacati

Cgil e Uil hanno evidenziato diverse richieste fondamentali, tra cui l’incremento del potere d’acquisto di salari e pensioni, maggiori investimenti in sanità, istruzione e servizi pubblici, e un rilancio delle politiche industriali. Queste richieste nascono dalla percezione che la manovra 2025 non solo non risponde alle esigenze dei lavoratori, ma penalizza anche il sistema sanitario pubblico a favore di interessi privati. La chiusura delle scuole, ad esempio, dipenderà dall’adesione dei lavoratori del comparto istruzione, con Flc Cgil e Uil Scuola già pronte a partecipare attivamente allo sciopero.