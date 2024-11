Un riconoscimento che celebra l'impegno e l'educazione finanziaria per le nuove generazioni.

Un evento di memoria e riconoscimento

Il Premio Parete 2024 si è svolto in un’atmosfera carica di emozione e significato, dedicato alla memoria di Ermando Parete, un finanziere abruzzese che ha vissuto l’orrore del campo di sterminio di Dachau. L’evento, tenutosi il 27 novembre presso la caserma XXV Aprile di Milano, ha visto la partecipazione di figure di spicco, tra cui il generale Fabrizio Carrarini e il giornalista Ferruccio de Bortoli, che hanno sottolineato l’importanza di ricordare il passato per costruire un futuro migliore.

Magda Bianco: un esempio di eccellenza

Quest’anno, il premio è stato conferito a Magda Bianco, una figura di riferimento nel panorama economico italiano. La sua carriera, iniziata in Banca d’Italia nel 1989, è caratterizzata da un impegno costante verso l’educazione finanziaria e la tutela dei consumatori. Bianco è stata premiata per la sua capacità di coniugare conoscenza e intrapresa, unendo competenze tecniche a una visione etica del lavoro. La sua laurea con lode in Economia e Commercio e la specializzazione presso la London School of Economics testimoniano la sua preparazione e dedizione.

Il valore dell’educazione finanziaria

Il riconoscimento a Magda Bianco non è solo un tributo alla sua carriera, ma anche un invito a riflettere sull’importanza dell’educazione finanziaria per le nuove generazioni. In un mondo sempre più complesso, comprendere le dinamiche economiche è fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Bianco ha sempre sostenuto che l’educazione finanziaria è una condizione imprescindibile per la crescita virtuosa del sistema economico. La sua azione si è concentrata sull’inclusione, cercando di rendere accessibili le conoscenze economiche a tutti, in particolare ai giovani.

Un’eredità da seguire

Il Premio Parete, istituito nel 2017, ha visto premiati nomi illustri del panorama economico italiano, come Giovanni Gorno Tempini e Giorgio Armani. Magda Bianco si unisce a questa lista di eccellenza, portando avanti l’eredità di Ermando Parete, che ha dedicato la sua vita a raccontare l’orrore della Shoah e a incoraggiare le giovani generazioni a superare le difficoltà con entusiasmo e determinazione. La sua storia è un esempio da seguire, un faro di speranza e un invito all’azione per tutti coloro che desiderano contribuire a un futuro migliore.