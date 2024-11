Un video su TikTok svela i momenti cruciali dell'inseguimento tra carabinieri e scooter.

Il drammatico inseguimento

Nella notte tra sabato e domenica, Milano è stata teatro di un tragico inseguimento che ha coinvolto un Yamaha Tmax e le gazzelle dei carabinieri. Un video di sette secondi, diventato virale su TikTok, ha catturato l’attenzione del pubblico, mostrando il momento in cui il Tmax, guidato dal 22enne Fares Bouzidi, si lanciava a tutta velocità per le strade del centro cittadino. A bordo, il passeggero Ramy Elgaml, 19 anni, si trovava senza casco, un dettaglio che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante la fuga.

Le immagini rivelatrici

Le immagini, inizialmente diffuse su Instagram, mostrano il Tmax mentre affronta un dosso, con Ramy che, a causa del contraccolpo, sembra cercare di rimettersi in sella. Questo momento cruciale è stato immortalato da una telecamera di sorveglianza, ma non è chiaro se ci sia stato un contatto tra l’autoradio dei carabinieri e lo scooter. Gli inquirenti, guidati dal pm Marco Cirigliano, stanno esaminando attentamente il materiale video per chiarire la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso

Le indagini sulla morte di Ramy Elgaml sono in pieno svolgimento. L’autopsia sul corpo del giovane è stata programmata per il 29 novembre, mentre gli investigatori stanno cercando ulteriori video e testimoni che possano fornire informazioni utili. È fondamentale per la procura stabilire se ci sia stata una responsabilità da parte del carabiniere alla guida dell’auto di servizio o se la dinamica dell’incidente sia stata esclusivamente legata alla condotta del conducente dello scooter. La comunità è in attesa di risposte, mentre il dramma di questa notte continua a suscitare emozioni e domande.