Un ventiduenne in codice rosso dopo un violento impatto in via Salesina.

Un incidente drammatico in via Salesina

La notte scorsa, intorno all’una, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Milano, precisamente in via Salesina, nella zona di Forlanini. Due giovani, a bordo di una Renault Clio, hanno perso il controllo del veicolo, schiantandosi violentemente contro un albero. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma sembra che non ci siano stati altri veicoli coinvolti, il che indica che i due ragazzi abbiano affrontato l’incidente da soli.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Il giovane alla guida, un ventiduenne, è rimasto intrappolato all’interno dell’auto, costringendo i vigili del fuoco del distaccamento di Melegnano a un intervento complesso per estrarlo dalle lamiere contorte. La situazione era critica e i soccorritori hanno lavorato con urgenza per liberarlo. Una volta estratto, il giovane è stato immediatamente assistito dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico, dove le sue condizioni sono state valutate con attenzione.

Fortuna per l’altro giovane

Fortunatamente, l’altro passeggero, un ventiseienne, ha riportato solo un grande spavento e lievi ferite. La sua reazione all’incidente è stata di shock, ma non ha subito danni fisici significativi. Questo episodio mette in luce non solo i rischi legati alla guida notturna, ma anche l’importanza di adottare comportamenti responsabili al volante. La Polizia locale sta indagando per chiarire le cause esatte dell’incidente e per raccogliere ulteriori testimonianze che possano fornire un quadro più chiaro della situazione.