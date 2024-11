Un'inchiesta che svela un intrigo politico e corruzione nel comune di Vigevano.

Un’inchiesta che scuote Vigevano

La recente operazione dei carabinieri di Pavia ha portato all’arresto del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, insieme a una consigliera comunale e tre dirigenti di Asm Vigevano, l’azienda di servizi municipalizzati. Questi arresti sono il risultato di un’inchiesta avviata a seguito della cosiddetta ‘Congiura Sant’Andrea’, un episodio che ha scosso le fondamenta politiche della città nel novembre 2022.

Le origini della congiura

Nel novembre 2022, un gruppo di consiglieri comunali di Vigevano aveva presentato le proprie dimissioni in massa, con l’intento di rovesciare la giunta. Le indagini hanno rivelato che a uno dei consiglieri era stata promessa una somma di 15.000 euro per partecipare a questa manovra. Le autorità stanno ora esaminando il coinvolgimento di un noto politico locale, un ex europarlamentare e un imprenditore edile, che avrebbero orchestrato questa congiura per ottenere un vantaggio politico.

Corruzione e consulenze illecite

Le indagini hanno anche messo in luce un altro aspetto inquietante: il sindaco Ceffa avrebbe offerto a una consigliera comunale una consulenza legale presso Asm Vigevano, del tutto superflua, per garantirle un vantaggio illecito. I tre dirigenti arrestati, consapevoli dell’inutilità della prestazione, avrebbero collaborato per conferire alla consigliera il prezzo della corruzione. Questo episodio evidenzia come la corruzione possa infiltrarsi nelle istituzioni locali, minando la fiducia dei cittadini.

Le conseguenze politiche

La situazione a Vigevano è ora in fermento. Con il sindaco e i dirigenti arrestati, la giunta comunale si trova in una posizione precaria. Le perquisizioni in corso, che hanno coinvolto anche un ex europarlamentare e un imprenditore edile, suggeriscono che l’inchiesta potrebbe allargarsi ulteriormente, rivelando un sistema di corruzione più ampio. I cittadini di Vigevano attendono con ansia sviluppi e chiarimenti su questa vicenda che ha scosso la loro comunità.