Un uomo di 51 anni perde la vita travolto da un treno, indagini della Polfer in corso.

Un tragico pomeriggio a Milano

Mercoledì 27 novembre, nel pomeriggio, la zona di Rogoredo a Milano è stata teatro di un tragico incidente ferroviario. Un uomo di 51 anni, cittadino italiano, è stato travolto da un treno mentre si trovava nei pressi della stazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 14.30, all’altezza di via Sant’Arialdo, e ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità e dei servizi di emergenza.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

La Polfer, la polizia ferroviaria, è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente per avviare le indagini. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente accidentale o di un gesto volontario. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica dei fatti. Ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica, si è rivelato vano, e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Impatto sulla circolazione ferroviaria

Il tragico evento ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria nella zona di Rogoredo. Il treno coinvolto, il numero 24146, partito da Lodi e diretto a Saronno, ha dovuto interrompere la sua corsa. Trenord, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato che i treni in transito dallo snodo di Rogoredo potrebbero subire ritardi fino a 15 minuti. Anche il convoglio 24155, previsto in partenza da Saronno, ha subito modifiche nel suo itinerario, partendo invece dalla stazione di Milano Bovisa.

Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nelle aree ferroviarie e la complessità delle situazioni che possono verificarsi in prossimità dei binari. Le indagini della Polfer continueranno nei prossimi giorni per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.