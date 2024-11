Il 29 novembre si preannuncia una giornata di agitazione per il trasporto pubblico locale e aereo.

Un contesto di forte agitazione

Il clima di tensione a Milano si intensifica in vista dello sciopero generale indetto per il 29 novembre. I sindacati Cgil e Uil hanno lanciato l’allerta, evidenziando le problematiche legate alla manovra di bilancio del governo. Nonostante la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la mobilitazione resta confermata, coinvolgendo non solo il trasporto pubblico locale, ma anche il settore aereo e altre aree della mobilità.

Le ragioni della protesta

Le motivazioni alla base di questa mobilitazione sono molteplici. I sindacati denunciano l’inadeguatezza delle politiche governative in materia di trasporti, sottolineando le carenze in termini di sicurezza e efficienza del servizio. Inoltre, si lamenta la mancanza di investimenti per il rinnovo dei contratti dei lavoratori. La protesta si inserisce in un contesto più ampio di insoddisfazione verso una manovra finanziaria che, secondo i sindacati, non riesce a garantire adeguate tutele ai cittadini e non affronta le sfide economiche attuali.

Impatto sui trasporti pubblici

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico a Milano, l’agitazione avrà ripercussioni significative. L’azienda ATM ha comunicato che le linee potrebbero subire disagi dalle fino alla chiusura del servizio, con possibili interruzioni anche per la funicolare Como-Brunate. I cittadini sono avvisati di pianificare i propri spostamenti con attenzione, in quanto il servizio potrebbe essere limitato o addirittura assente in alcune fasce orarie.

Richieste dei sindacati

Tra le richieste avanzate dai sindacati, emerge la necessità di un aumento del potere d’acquisto per salari e pensioni, insieme a maggiori investimenti in settori cruciali come sanità, istruzione e politiche industriali. La mobilitazione del 29 novembre rappresenta quindi non solo una protesta contro le politiche di bilancio, ma anche un appello per un cambiamento significativo nelle politiche sociali ed economiche del Paese.