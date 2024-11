Il 29 novembre si preannuncia una giornata di disagi per i trasporti pubblici a Milano.

Il contesto dello sciopero generale

Il 29 novembre si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà i trasporti pubblici a Milano e in tutta Italia. La protesta è stata indetta da sindacati come Cgil e Uil, in risposta alla manovra di bilancio del governo, considerata inadeguata per affrontare le problematiche economiche del paese. Questo sciopero, che prevede una fermata di 8 ore, ha già suscitato un acceso dibattito tra il governo e i rappresentanti sindacali. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un provvedimento di precettazione, cercando di limitare l’impatto della protesta, ma i sindacati hanno confermato la loro determinazione a proseguire con l’agitazione.

Le conseguenze per i cittadini

Secondo le informazioni diffuse da Atm, lo sciopero avrà ripercussioni significative sui mezzi pubblici di Milano. Le linee di metro, tram e autobus potrebbero subire interruzioni dalle alle e dopo le . Inoltre, la Funicolare Como-Brunate sarà interessata da disagi dalle alle e dopo le . I cittadini sono avvisati di pianificare i propri spostamenti con attenzione, poiché il servizio potrebbe non essere garantito. La mobilitazione non riguarderà il trasporto ferroviario, che ha già subito uno stop nei giorni precedenti.

Le ragioni della protesta

I sindacati giustificano lo sciopero come una risposta necessaria alle condizioni di lavoro e alle politiche economiche attuate dal governo. Le richieste includono un aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni, oltre a un maggiore investimento in sanità, istruzione e servizi pubblici. I leader sindacali, come Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri, hanno sottolineato l’importanza di garantire il diritto alla mobilità e hanno chiesto al governo di affrontare le problematiche che affliggono il settore dei trasporti. La mobilitazione è vista come un’opportunità per far sentire la voce dei lavoratori e dei cittadini, in un momento in cui la crisi economica richiede risposte concrete.