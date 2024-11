Dopo giorni di pioggia e nebbia, Milano si prepara a temperature sotto zero.

Un cambiamento climatico in arrivo

Negli ultimi giorni, Milano ha vissuto un clima grigio, caratterizzato da nebbia e pioggia. Tuttavia, secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo, un cambiamento significativo è all’orizzonte. Con l’arrivo di dicembre, le temperature inizieranno a scendere, portando un freddo invernale che gli abitanti della città non possono ignorare. Carlo Migliore, esperto di 3Bmeteo, ha spiegato che una debole perturbazione sta attraversando le regioni centro-settentrionali, portando con sé qualche pioggia isolata, ma con accumuli modesti. Questo fenomeno è il risultato di un fronte che ha dovuto confrontarsi con un’area di alta pressione, perdendo gran parte della sua energia.

Previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni indicano che giovedì sarà una giornata di transizione. Ci saranno alcune infiltrazioni umide provenienti da ovest, ma il sole farà capolino tra le nuvole. Tuttavia, il vero cambiamento si avrà venerdì, quando un impulso freddo dal nord Europa porterà un abbassamento delle temperature. A Milano, le minime inizieranno a scendere attorno ai 5°C, per poi avvicinarsi allo zero. Le massime, invece, si stabilizzeranno attorno ai 10°C, segnando un netto contrasto rispetto ai giorni precedenti.

Prepararsi al freddo

Con l’arrivo del freddo, è fondamentale per i cittadini milanesi prepararsi adeguatamente. Indossare abbigliamento caldo e impermeabile diventa essenziale, soprattutto per chi deve affrontare le strade della città. Inoltre, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché la nebbia potrebbe rendere la visibilità limitata, creando potenziali rischi per la sicurezza. In questo periodo dell’anno, è importante anche controllare il riscaldamento domestico e assicurarsi che sia in buone condizioni per affrontare le temperature rigide.