Le indagini sulla morte del giovane coinvolto in un incidente stradale si intensificano.

Il contesto dell’incidente

La tragica morte di Ramy Elgaml, un ragazzo di appena 19 anni, ha scosso la comunità di Corvetto. Il giovane è deceduto in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, per capire se ci sia stata una collisione tra il veicolo delle forze dell’ordine e lo scooter guidato da Elgaml, o se la causa del sinistro sia da attribuire esclusivamente alla velocità e a un errore del conducente.

Le indagini in corso

Il pubblico ministero Marco Cirigliano ha avviato un’indagine approfondita. Al momento, risultano iscritti nel registro degli indagati il carabiniere alla guida dell’auto di servizio e il 22enne tunisino che era alla guida dello scooter. L’autopsia sul corpo di Ramy è prevista per venerdì, e si spera che possa fornire ulteriori elementi utili per chiarire le circostanze della morte. Le autorità stanno anche cercando di reperire video di sorveglianza e testimonianze che possano illuminare la scena dell’incidente.

Le prove video e i testimoni

Secondo le informazioni disponibili, ci sarebbero diverse telecamere nella zona dell’incidente, situata tra via Ripamonti e via Quaranta. Tuttavia, sembra che ci sia solo un video sufficientemente chiaro che documenta l’evento. La mancanza di testimoni oculari rappresenta un ostacolo significativo per le indagini, poiché la loro testimonianza potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere appieno la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno attivamente cercando ulteriori filmati e persone che possano aver assistito alla scena.

La reazione della comunità

Nonostante la tragedia, la comunità di Corvetto ha vissuto una notte relativamente serena, forse anche grazie alle parole di conforto della fidanzata di Ramy e della sua famiglia. La loro richiesta di giustizia e chiarezza ha risuonato tra i residenti, che si sono uniti nel dolore per la perdita del giovane. Intanto, è previsto per giovedì l’interrogatorio del 21enne montenegrino arrestato durante le recenti proteste in viale Omero, un evento che ha ulteriormente acceso i riflettori sulla situazione sociale del quartiere.