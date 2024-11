Incidente mortale a Rho: ciclista di 86 anni perde la vita

Un anziano ciclista è deceduto dopo un grave incidente stradale a Rho, indagini in corso.

La tragedia di Rho

Mercoledì mattina, un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Rho, dove un ciclista di 86 anni, Giuseppe Zonca, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra il Sempione e via Gramsci, poco dopo le 10, e ha lasciato la città in stato di shock. L’anziano, residente a Lainate, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda in condizioni critiche, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, il ciclista stava attraversando l’incrocio sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un’automobile guidata da una donna di 75 anni. Entrambi, sembra, avessero il semaforo verde al momento dell’incidente. L’impatto è stato descritto come devastante, causando all’anziano un grave trauma cranico e ferite al volto. La conducente del veicolo, che è risultata negativa all’alcoltest e in regola con revisione e assicurazione, dovrà ora affrontare l’accusa di omicidio stradale.

Le conseguenze di un incidente stradale

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per i ciclisti e i pedoni, che spesso sono vulnerabili in situazioni di traffico intenso. Le autorità locali stanno intensificando le indagini per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per prevenire futuri sinistri. È fondamentale che tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti o pedoni, rispettino le regole del traffico e prestino attenzione per garantire la sicurezza di tutti. La comunità di Rho si unisce nel cordoglio per la perdita di Giuseppe Zonca, un uomo che ha vissuto una vita lunga e piena, ora tragicamente interrotta.