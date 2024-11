Due giovani di 15 e 16 anni accusati di sei rapine ai danni di coetanei.

La serie di rapine a Saronno

Negli ultimi mesi, la città di Saronno è stata teatro di una serie di rapine che hanno destato preoccupazione tra i genitori e le autorità locali. Sei episodi, tutti con modalità identiche, hanno visto come vittime ragazzini durante il tragitto casa-scuola. Le aggressioni avvenivano a pochi passi dalle scuole, creando un clima di paura tra gli studenti e le loro famiglie. I malviventi, approfittando della vulnerabilità delle vittime, agivano con violenza, costringendo i ragazzi a consegnare denaro e telefoni cellulari.

Indagini e arresto dei sospetti

Grazie all’impegno dei carabinieri del nucleo operativo e del radiomobile di Saronno, le indagini hanno portato all’individuazione dei presunti responsabili. Due adolescenti, di 15 e 16 anni, residenti a Rovellasca, sono stati arrestati all’alba di sabato 23 novembre. Entrambi i giovani sono stati trasferiti nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. L’operazione è stata condotta con grande attenzione, considerando la delicatezza della situazione e l’età dei coinvolti.

Il profilo dei giovani arrestati

Il 16enne, uno dei due arrestati, era già noto alle forze dell’ordine. Al momento dell’arresto, si trovava agli arresti domiciliari per un’altra rapina avvenuta a Saronno. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla capacità del sistema di prevenzione di proteggere i giovani cittadini da atti di violenza. Le modalità delle rapine, caratterizzate da aggressioni fisiche e intimidazioni, hanno messo in luce un problema più ampio legato alla sicurezza nelle scuole e nei dintorni. Le autorità locali stanno ora valutando misure aggiuntive per garantire la sicurezza dei ragazzi durante il tragitto verso casa.