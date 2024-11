Martedì mattina di disagi per i passeggeri delle linee M1 e M2 a Milano.

Rallentamenti e malori: la situazione in metropolitana

Martedì mattina, la metropolitana di Milano ha vissuto una giornata di disagi che ha coinvolto migliaia di passeggeri. Le linee M1 e M2, rispettivamente rossa e verde, hanno subito rallentamenti significativi a causa di eventi imprevisti. La Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha comunicato che i problemi erano di natura diversa, ma entrambi hanno avuto un impatto notevole sulla mobilità cittadina.

Il soccorso di un passeggero

La linea M2 ha dovuto fermarsi per consentire il soccorso di un passeggero che ha accusato un malore all’interno di un treno. Questo intervento ha causato un blocco temporaneo, ma necessario per garantire la sicurezza del viaggiatore. La situazione ha creato un effetto domino, con treni che si sono accumulati e passeggeri in attesa.

Guasto tecnico sulla linea M1

Parallelamente, la linea M1 ha affrontato un guasto tecnico che ha costretto a rallentare tutti i treni lungo il percorso. Secondo le informazioni disponibili, il problema era legato al segnalamento in galleria, un aspetto cruciale per la sicurezza e l’efficienza del servizio. Un consigliere comunale, Enrico Fedrighini, ha espresso il suo disappunto per la gestione della situazione, sottolineando che in passato venivano attivati servizi sostitutivi di superficie per alleviare i disagi dei passeggeri.

Critiche alla gestione del servizio

Fedrighini ha commentato: “Bloccato da un’ora e mezza in metropolitana M1 insieme a centinaia di persone per un problema tecnico lungo la linea”. Ha evidenziato come la gestione attuale del servizio, che prevede fermate ogni 20 minuti, possa spingere i cittadini a considerare l’uso dell’auto come alternativa più conveniente. La mancanza di un piano di emergenza per i trasporti pubblici è un tema che solleva preoccupazioni tra i pendolari, che si aspettano un servizio più reattivo e attento alle loro esigenze.

La risposta di ATM

In risposta alle lamentele, ATM ha comunicato tramite i social media che i treni sono tornati a viaggiare, sebbene con ritardi. Hanno anche chiesto scusa per i disagi causati, sottolineando l’importanza della sicurezza dei passeggeri. Tuttavia, la frustrazione tra i viaggiatori rimane alta, e molti si chiedono se ci siano piani a lungo termine per migliorare la situazione del trasporto pubblico a Milano.