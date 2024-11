Un episodio di violenza in stazione ha portato all'identificazione di un aggressore.

La sera dell’8 novembre, la Stazione Ferroviaria di Mortara è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un cittadino nigeriano di 42 anni, residente in Lomellina, è stato denunciato per aver aggredito una capotreno di Trenord. L’uomo, sorpreso a fumare a bordo di un treno sulla linea Milano Porta Genova-Mortara, ha reagito in modo violento quando la donna gli ha chiesto di spegnere la sigaretta.

La reazione dell’aggressore

Secondo quanto riportato, dopo un breve scambio di parole, il 42enne ha schiaffeggiato la capotreno, provocandole lesioni che hanno richiesto sette giorni di prognosi. Nonostante l’aggressione, l’uomo è riuscito a scendere dal treno alla Stazione di Mortara e a dileguarsi tra la folla, cercando di sfuggire all’identificazione. Questo comportamento ha allertato le Forze dell’Ordine, che sono intervenute immediatamente.

Indagini e identificazione

Le indagini sono state avviate dalla Stazione Carabinieri di Gravellona Lomellina, che ha raccolto testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione. Grazie a un sistema di sicurezza potenziato, i Carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente l’aggressore. Il 42enne è stato denunciato alla Procura di Pavia con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Questo caso mette in luce l’importanza della sicurezza nei trasporti pubblici e la necessità di proteggere chi lavora per garantire il servizio ai cittadini.