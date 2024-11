Scopri i dettagli sui rallentamenti e le modifiche ai percorsi dei treni Trenord.

Rallentamenti sulla linea Tortona – Milano

Nella mattinata di martedì, diverse linee Trenord hanno subito rallentamenti significativi a causa di un guasto tecnico alla linea ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che la circolazione sulla linea Tortona – Milano, in direzione Milano, ha registrato ritardi fino a 20 minuti tra Locate e Milano Rogoredo. Questo inconveniente ha avuto ripercussioni anche su altre linee, causando disagi ai pendolari e ai viaggiatori.

Impatto su altre linee ferroviarie

I disagi non si sono limitati alla sola linea Tortona – Milano. Infatti, i ritardi hanno interessato anche le tratte Alessandria-Pavia-Milano, Pavia-Voghera, Piacenza-Lodi-Milano e Stradella-Pavia-Milano. Le linee suburbane S1, S3, S12 e S13 hanno registrato ritardi medi di 20 minuti, aggravando ulteriormente la situazione per chi utilizza questi servizi per recarsi al lavoro o per motivi personali.

Modifiche ai percorsi dei treni

Per cercare di ripristinare la regolarità del servizio, Trenord ha dovuto apportare modifiche ai percorsi di alcuni treni. Ad esempio, il treno 24325 da Garbagnate Milanese a Pavia terminerà la sua corsa a Milano Rogoredo, mentre il 24331 e il 24333 partiranno da Milano Bovisa. Inoltre, i treni 24326, 2432 da Pavia a Garbagnate Milanese termineranno anch’essi a Milano Bovisa. Queste modifiche sono state necessarie per gestire al meglio la situazione e ridurre i disagi per i viaggiatori.

Consigli per i viaggiatori

In questo contesto di disagi e ritardi, è consigliabile per i viaggiatori controllare costantemente gli aggiornamenti forniti da Trenord e RFI. Utilizzare le app ufficiali o i siti web delle compagnie ferroviarie può aiutare a pianificare meglio i propri spostamenti e a evitare inconvenienti. Inoltre, è utile considerare alternative di viaggio, come l’uso di mezzi pubblici o auto condivise, per ridurre l’impatto dei ritardi sui propri impegni quotidiani.