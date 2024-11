Rapina a Milano: tassista eroe ferma i malviventi

Un atto di coraggio in via Vitruvio ha portato all'arresto di tre rapinatori.

Un coraggioso intervento in piazza Cincinnato

La mattina di domenica 24 novembre, Milano è stata teatro di un episodio di coraggio e prontezza. In piazza Cincinnato, una giovane donna di 31 anni è stata vittima di una rapina violenta. Tre uomini, di origine marocchina e di età compresa tra i 18 e i 22 anni, l’hanno circondata e aggredita, strappandole una collana d’oro dal collo. La scena, che ha lasciato i passanti inorriditi, è stata osservata da un tassista che si trovava nei paraggi.

Il tassista come testimone e salvatore

Il tassista, testimone della rapina, ha dimostrato un’incredibile prontezza. Dopo aver assistito all’aggressione, ha deciso di seguire i malviventi con il suo taxi, mantenendo la calma e cercando di annotare ogni dettaglio utile. La sua azione non è stata solo un gesto di coraggio, ma anche un esempio di come la comunità possa unirsi per combattere la criminalità. Giunto in via Vitruvio, ha avvistato una volante della polizia e ha immediatamente segnalato l’accaduto, fornendo una descrizione dettagliata dei rapinatori.

Arresto e recupero della refurtiva

Grazie alla segnalazione del tassista, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, bloccando i tre rapinatori all’angolo tra via Settembrini e via Vitruvio. La collana rubata è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che nel frattempo era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente, le sue ferite non erano gravi e le è stata data una prognosi di sette giorni. I tre uomini, invece, sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso, e ora dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni.