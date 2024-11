Incidente sul lavoro a Milano: operaio ferito in cantiere

Un operaio egiziano di 38 anni è stato ricoverato dopo un grave incidente sul lavoro.

Un grave incidente in cantiere

Un incidente sul lavoro ha avuto luogo a Milano, precisamente in viale Molise, dove un operaio di 38 anni, di origine egiziana, ha subito gravi ferite. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, mentre l’uomo era impegnato in attività di costruzione per la realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura. Le prime informazioni indicano che l’operaio ha riportato fratture agli arti superiori, il che ha richiesto un intervento immediato da parte dei servizi di emergenza.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, sono state allertate le ambulanze dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e il personale dei vigili del fuoco di Milano. I pompieri, giunti sul posto con l’Aps e l’Autoscala del Distaccamento di piazzale Cuoco, hanno messo in sicurezza l’area per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Grazie all’uso di attrezzature specializzate, sono riusciti a recuperare l’operaio e a consegnarlo ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Policlinico in codice giallo.

La situazione attuale e le indagini

Attualmente, l’operaio è ricoverato in ospedale, dove riceve le cure necessarie per le sue ferite. Le autorità competenti, tra cui la polizia locale e la polizia di Stato, sono intervenute per avviare le indagini sull’incidente. È fondamentale comprendere le cause che hanno portato a questo infortunio, al fine di prevenire simili eventi in futuro. La sicurezza nei cantieri è un tema di grande rilevanza, e ogni incidente solleva interrogativi sulla protezione dei lavoratori e sulle misure di sicurezza adottate.