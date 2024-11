Un grave incidente stradale ha coinvolto un furgone e un camion cisterna, causando pesanti ripercussioni sul traffico.

Un incidente drammatico sull’A4

Martedì 26 novembre, poco prima delle 12.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo nel tratto autostradale tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione Monza. Un uomo di 55 anni, passeggero di un furgone, è rimasto gravemente ferito a seguito di un tamponamento con un camion cisterna. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della polizia stradale, ma le prime ricostruzioni indicano che il furgone ha urtato violentemente il camion che lo precedeva.

Interventi di emergenza e condizioni del ferito

Subito dopo l’impatto, i soccorritori del 118 sono intervenuti sul luogo dell’incidente. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice rosso. Fortunatamente, secondo le ultime notizie, non sembra essere in pericolo di vita, ma ha riportato un grave trauma alle gambe, il che richiederà un attento monitoraggio e possibili interventi chirurgici.

Ripercussioni sul traffico e incidenti correlati

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sul traffico autostradale, con alcune corsie chiuse per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polstrada. Si sono formate code che hanno raggiunto i cinque chilometri in direzione Venezia. Questo non è stato l’unico problema di traffico nella giornata: poche ore prima, un altro incidente sulla tangenziale Est aveva già causato code di circa otto chilometri, aggravando ulteriormente la situazione per gli automobilisti in transito.