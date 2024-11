Un guasto tecnico ha causato disagi e ritardi per i passeggeri in partenza da Milano.

Un pomeriggio di disagi per i viaggiatori

Martedì pomeriggio, un evento imprevisto ha sconvolto i piani di molti viaggiatori in partenza dalla Stazione Centrale di Milano. Il treno Tilo 25520, diretto a Locarno, ha subito un guasto tecnico poco dopo la partenza, lasciando i passeggeri bloccati a Greco Pirelli. La situazione è diventata rapidamente critica, con i viaggiatori costretti a rimanere a bordo del convoglio per quasi sei ore.

La gestione dell’emergenza

Inizialmente, la compagnia ferroviaria Tilo ha comunicato che un locomotore sarebbe intervenuto per riportare il treno in Centrale. Tuttavia, questa operazione si è rivelata più complessa del previsto, poiché il locomotore non è riuscito ad agganciare il treno guasto. I passeggeri, nel frattempo, hanno dovuto affrontare una situazione di disagio, con il riscaldamento che funzionava a intermittenza e le porte chiuse, creando un’atmosfera di crescente ansia e frustrazione.

Il trasbordo e le ripercussioni

Solo alle sei e mezza del pomeriggio è arrivata una nuova comunicazione: i passeggeri sarebbero stati trasferiti su un altro convoglio. Tuttavia, anche questo nuovo treno ha tardato ad arrivare, costringendo i viaggiatori a rimanere in attesa fino a poco dopo le otto. Questo ritardo ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria, causando ritardi fino a 90 minuti per altri treni in partenza dalla Centrale, tra cui quelli diretti a Lecco e Tirano.

La presenza dei vigili del fuoco durante l’operazione di trasbordo ha sottolineato la serietà della situazione, mentre i passeggeri, finalmente liberati, hanno potuto proseguire il loro viaggio, ma non senza un certo malcontento. Questo episodio mette in luce l’importanza di una gestione efficace delle emergenze nel settore ferroviario, dove la sicurezza e il comfort dei passeggeri devono sempre essere una priorità.