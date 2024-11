Un uomo di 86 anni è stato investito mentre attraversava la strada a Rho, ora è in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Un incidente drammatico

Martedì 26 novembre, un grave incidente ha scosso la comunità di Rho, quando un ciclista di 86 anni è stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. L’incidente è avvenuto in via Gramsci, all’incrocio con la statale del Sempione, intorno alle 10 del mattino. Le condizioni dell’uomo sono state subito giudicate estremamente delicate, tanto che è stato necessario un intervento immediato da parte dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è giunta pochi minuti dopo l’incidente, attivando prontamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici del 118, che hanno trovato il ciclista in condizioni critiche, con evidenti segni di trauma cranico e al volto. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori hanno intubato l’uomo prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente è ricoverato e sotto osservazione.

Indagini in corso

La polizia locale di Rho è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’86enne stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto, proveniente dalla statale del Sempione, lo ha investito mentre svoltava a sinistra. Le indagini sono ancora in corso per determinare le responsabilità e le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento.