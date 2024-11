Scoperta una banda di ladri che ha speso 200mila euro in beni di lusso con carte rubate.

Un’operazione audace nel cuore di Milano

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di cinque cittadini statunitensi, coinvolti in un caso di frode che ha dell’incredibile. Quattro uomini e una donna, tutti giovani, sono stati sorpresi mentre utilizzavano carte di credito rubate per acquistare beni di lusso in via Montenapo, una delle strade più costose del mondo. La loro settimana di shopping ha fruttato un bottino di circa 200mila euro, comprando orologi, gioielli e capi d’alta moda, tutti pagati con carte di credito non loro.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Il blitz è scattato grazie alla segnalazione di un gioielliere che ha notato comportamenti sospetti da parte di un cliente. Le transazioni effettuate nei giorni precedenti avevano già sollevato allerta nei circuiti di pagamento, facendo scattare l’allerta. Gli agenti della squadra mobile hanno seguito uno dei sospetti, che ha condotto a un inseguimento tra le boutique del quadrilatero della moda milanese. La situazione si è intensificata quando il 26enne ha tentato di fuggire, cercando di disfarsi di alcune carte di credito rubate.

Il ritrovamento di prove schiaccianti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un totale di 37 carte di credito rubate e 19 documenti falsi, tutti con fotografie dei membri della banda e dati di intestazione delle carte. Inoltre, nell’appartamento affittato in via Cesare Vignati, sono stati trovati altri beni di lusso, tra cui bracciali e borse, per un valore complessivo di 200mila euro. La polizia ha quindi proceduto con l’arresto dei cinque, accusandoli di utilizzo indebito di carte di credito, ricettazione e possesso di documenti falsi.

Un fenomeno in crescita

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento delle frodi legate all’uso di carte di credito rubate, soprattutto in città come Milano, dove il turismo di lusso è in costante crescita. Le autorità stanno intensificando i controlli per prevenire simili episodi, ma è fondamentale che anche i commercianti e i consumatori siano vigili e segnalino comportamenti sospetti. La sicurezza dei pagamenti è una priorità, e la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini è essenziale per combattere questo tipo di crimine.