Un 18enne aggredito con coltellate e percosse nei pressi del Tribunale per i minorenni.

Un episodio di violenza inaudita

La violenza giovanile continua a preoccupare le autorità, e un recente episodio avvenuto a Milano ha scosso l’opinione pubblica. Due minorenni, entrambi di 17 anni, sono stati arrestati per aver aggredito brutalmente un ragazzo di 18 anni. L’incidente è avvenuto nei pressi del Tribunale per i minorenni, dove il giovane è stato colpito ripetutamente con calci e pugni, oltre a essere accoltellato alla testa. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città e sulla crescente aggressività tra i giovani.

Indagini rapide e risolutive

I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione, hanno avviato un’indagine lampo. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, sono riusciti a identificare i due aggressori in tempi record. Uno di loro è stato trovato nella sua abitazione a Cesano Boscone, dove indossava ancora i vestiti insanguinati utilizzati durante l’aggressione. L’altro è stato rintracciato a casa di un amico in provincia di Monza e Brianza. Questo rapido intervento delle forze dell’ordine ha permesso di garantire giustizia alla vittima e di prevenire ulteriori atti di violenza.

Le conseguenze legali per i minorenni

Entrambi i minorenni sono stati accusati di tentato omicidio e sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Attualmente, si trovano presso l’Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano in attesa del giudizio di convalida. Le indagini hanno rivelato che l’aggressione è stata motivata da futili motivi privati, ma la brutalità dell’atto ha sollevato preoccupazioni su come i giovani affrontano i conflitti. Questo caso mette in luce la necessità di interventi educativi e preventivi per affrontare la violenza giovanile e promuovere una cultura di rispetto e dialogo.