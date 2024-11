Il 29 novembre si preannuncia un giorno di disagi per i trasporti pubblici in tutta Italia.

Un giorno di mobilitazione nazionale

Il 29 novembre si svolgerà uno sciopero generale che coinvolgerà diversi settori, in particolare i trasporti pubblici. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha richiesto una riduzione della durata dell’agitazione a quattro ore, per limitare i disagi ai cittadini. Questa decisione è stata presa in considerazione del “fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”. I sindacati, tra cui Cgil, Uil, Cub Trasporti e Sgb, hanno proclamato lo sciopero, che avrà ripercussioni su treni, autobus, metropolitane e aerei.

Le conseguenze per i cittadini

Lo sciopero avrà un impatto significativo sui trasporti pubblici, con possibili disagi a Milano dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Anche la Funicolare Como-Brunate subirà interruzioni, mentre il trasporto ferroviario non sarà coinvolto in questa agitazione. I cittadini sono avvisati di pianificare i propri spostamenti con attenzione, considerando le limitazioni e le possibili cancellazioni dei servizi. Inoltre, anche i taxi si fermeranno per 24 ore, aumentando ulteriormente le difficoltà per chi deve muoversi.

Le ragioni della protesta

I sindacati hanno diverse rivendicazioni, tra cui la richiesta di fermare la guerra e l’economia di guerra, aumentare salari e pensioni, e garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Cgil e Uil, in particolare, chiedono modifiche al Ddl Bilancio, che riduce il Welfare e i servizi pubblici. Le proteste mirano anche a difendere il diritto di manifestare e scioperare, contrastare le privatizzazioni e sostenere un piano straordinario di assunzione nelle pubbliche amministrazioni. È evidente che le motivazioni alla base di questo sciopero sono molteplici e riguardano il futuro del lavoro e dei diritti dei cittadini.